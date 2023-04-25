سفير ألمانيا يتبادل مع «المنتصر» وجهات النظر حول الأوضاع في ليبيا

التقى السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، المرشح الرئاسي محمد المنتصر، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال السفير الألماني، عبر حسابه على “تويتر”:” سعيد بلقاء السيد محمد المنتصر الأسبوع الماضي”.

وأضاف أونماخت:” تبادلنا الأراء حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا”.

وقال أونماخت، في وقت سابق:” ندعم بشكل كامل نهج باتيلي الشامل لإجراء الانتخابات في ليبيا في عام 2023″.

وأوضح أن رسالة المبعوث الأممي الواضحة هي: “تحقيق تطلعات الليبيين من أجل السلام والاستقرار والازدهار”، لافتًا إلى أنه “من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة على الأرض”.