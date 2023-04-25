رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن محمد زعبية

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة بالإفراج الفوري عن مهاجم فريق اتحاد طرابلس محمد زعبية، معتبرا أن تغييبه أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وقال حمزة إن زعبية مواطن ليبي لا يمكن لأحد تغييبه بدون أمر نيابة وقضاء علني وهو شخصية عامة واختطافه له تبعات تتعلق بالجمهور الكروي والحساسيات بين الأندية في العاصمة، ولا اعتقد أنها ستمر بسهولة، خاصة وهو يصل لليوم السادس على التوالي استمرار احتجازه التعسفي وبدون مسوغ وأساس قانوني.

وأضاف أن هذه القضية اذا استمرت ستبدو ككرة ثلج تتدحرج، وستعطي انطباعًا بعدم الأمان لآي شخص مهما كان في هذه البلاد، مؤكدا أنهم يتابعون مثل هذه القضايا شرقا وغرباً دون رادع حقيقي ولا نتائج تحقيقات معلنة ما يسهم في انهاء الافلات من العقاب حيال مثل هكذا جرائم وانتهاكات تطال المواطنين.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهة التي تحتجزه بالافراج عنه دونما اي تأخير وعدم تكرار هذه الحوادث والممارسات المشينة الخارجه عن القانون مستغربا صمت الحكومات شرقاً وغرباً في كل مرة.