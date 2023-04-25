رئيس الوطنية لحقوق الإنسان يُطالب بالإفراج الفوري عن مهاجم فريق الاتحاد “محمد زعبية”

طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “أحمد حمزة” بالإفراج الفوري عن مهاجم فريق الاتحاد محمد زعبية.

وقال “حمزة” في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: نطالب الجهة التي تحتجزه بالإفراج عنه دونما أي تأخير وعدم تكرار هذه الحوادث والممارسات المشينة الخارجه عن القانون.

ولفت إلى أن، تغييب زعبية غير مقبول بأي شكل خاصة وأنه شخصية عامة.

وتابع: اختطاف زعبية له تبعات تتعلق بالجمهور الكروي والحساسيات بين الأندية في العاصمة ولا أعتقد أنها ستمر بسهولة..

وأكد أن، هذه القضية اذا استمرت ستبدو ككرة ثاج تتدحرج، وستعطي انطباعًا بعدم الأمان لآي شخص مهما كان في هذه البلاد.

وأضاف حمزة قائلا: نتابع مثل هذه القضايا شرقًا وغربًا دون رادع حقيقي ولا نتائج تحقيقات مُعلنة حتي تخلق الرادع القانوني.

وأشار إلى أن، صمت الحكومات شرقًا وغربًا في كل مرة فحدّث ولا حرج.