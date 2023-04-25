كمين محكم يطيح بمروجي حشيش وضبط قطع كبيرة في بنغازي

تمكن أعضاء التحريات بجهاز البحث الجنائي من ضبط شخصين بتهمة الترويج وبيع مخدر الحشيش في مدينة بنغازي .

ووردت معلومات من مصادرنا الخاصة عن وجود سيارة نوع جيب لبرتي حمراء اللون ، يقوم سائقها ببيع مخدر الحشيش قرب جزيرة سيدي يونس .

وبعد التأكد من المعلومات والبحث والتحري انتقل أعضاء التحريات إلى عين المكان وتم إعداد كمين محكم والقبض على المروج المدعو ( ع ص م ) متلبساً وبحوزته 11 قطعة من مخدر الحشيش وتمت مصادرة السيارة .

وخلال التحقيقات معه اعترف على مكان شراء المخدر بمنطقة المساكن من شخص يدعى ( م ا ا ) ، فتم تكليف أعضاء مجموعة التحريات بالجهاز لضبطه ، وبإعداد كمين محكم تم ضبطه وبحوزته قطع كبيرة من مخدر الحشيش “باسبور” ، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 655 دينار ليبي وهاتفين ، فتم الانتقال به إلى مقر الجهاز والتحقيق معه.

وفور انتهاء التحقيقات تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة حيالهما.