البحث الجنائي يبحث عن 3 مطلوبين في واقعة سـطـو مسـلـح في بنغازي

تمكن أعضاء التحريات بجهاز البحث الجنائي “بنغازي” من القبض على شخص متهم بعملية سطو مسلح وسرقة مبلغ مالي من محل قطع غيار بعمارات 7000 بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي .

وبعد التحري والبحث وجمع المعلومات تم القبض على المدعو ( م خ ا ) من مواليد 1988 والمقيم بحي قطر ، حيث اعترف خلال التحقيقات والاستدلال بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ حوالي 95.000 دينار ليبي بمساعدة شركائه بالجريمة وهم ( ح ا ) و ( س ا ) و ( ع م ) .

واعترف بما نُسب إليه وتقاسم المبلغ المالي فيما بينهم ، بعد انتهاء التحقيقات تم تسليمه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة حياله ، وجاري العمل للقبض على الثلاثة المطلوبين في القضية.