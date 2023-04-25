مكافحة الأمراض يدعو جميع المواطنين والمقيمين لاستكمال جرعات “لقاح كورونا”

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض جميع المواطنين والمقيمين إلى تلقي لقاح «كورونا» واستكمال جميع الجرعات وذلك بمناسبة أسبوع التحصين العالمي..

وقال المركز في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» إنه يهدف في أسبوع التحصين العالمي لتسليط الضوء على أهمية التحصين وتعزيز الوعي بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كوسيلة للحماية من الفيروس والمساهمة في تحقيق المناعة المجتمعية،

وأكد على ضرورة أن «نتحلى بالوعي والمسؤولية لحماية أنفسنا ومجتمعنا للحد من انتشار هذا الفيروس».

ويذكر أنه في آخر إحصائية له، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في 18 أبريل الجاري، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من العاشر إلى 16 أبريل الجاري.