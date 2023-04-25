إنقاذ 29 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

الوطن|رصد

أكدت مديرة العمليات في مكتب أوروبا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “سارة مانسينيلي” إنقاذ 29 شخصًا من قبل فريق أوشن فايكنغ في البحر الأبيض المتوسط الليلة الماضية قبالة سواحل ليبيا.

وأشارت “مانسينيلي” في تغريدة لها ان كل حياة يتم إنقاذها على طريق الهجرة غير الشرعية التي وصفتها بالأكثر فتكًا ثمينة وتستحق كل جهد

وفي تقرير منفصل وصفت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 بأنها الأكثر قتامة خلال السنوات الست الماضية، بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في قوارب المهربين.

وقالت المنظمة، في تقرير، إن من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين المهاجرين في المتوسط تأخر الدول في بدء عمليات الإنقاذ، إضافة إلى الغياب التام للاستجابة في بعض حالات طلب المساعدة، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ووثقت المنظمة وفاة 441 مهاجرا على طول الطريق البحري الخطير بين شمال أفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهو الرقم الأكبر منذ 6 سنوات.

وعلق المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو على الأرقام الصادرة حديثا، قائلا إن الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط باتت أمرا لا يمكن تحمله.