قنصل ليبيا لدى السعودية: ممتنون لما تقدمه المملكة لتسهيل إجلاء رعايانا من السودان

قدّم القنصل الليبي لدى المملكة العربية السعودية “عبد الرزاق المنسي”، الشكر إلى قيادة المملكة، على احتضانهم لجميع الجاليات العربية وخاصة “الليبية” العالقة بمنطقة الصراع في السودان،

وقال “المنسي” في تصريحات متلفزة: ممتنون لكل ما تقدمه المملكة وننقل شكر وتقدير ليبيا حكومة وشعبا للمملكة وقيادتها على تسهيل عملية إجلاء رعايانا من السودان.

وأضاف، إن هذا الموقف ليس جديدًا على المملكة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها من أجل ضمان وصول الرعايا آمنين.

وأكد القنصل الليبي لدى المملكة أن الحكومة الليبية وفرت طائرة خاصة لنقل الرعايا غدًا من جدة إلى ليبيا.