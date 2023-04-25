ليبيا في المرتبة 73 عالميًا في تصنيف “نصيب الفرد من الناتج المحلي”

الوطن| رصد

صنّفت صحيفة “global Finance” الأمريكية ليبيا في المرتبة الـ73 عالميا، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، وذلك بواقع بـ 24.559 دولاراً سنوياً.

وبحسب المجلة، فإن ليبيا تقع في المرتبة الـ7 عربياً، في حين جاءت قطر في المرتبة الأولى عربياً والـ4 عالمياً بنصيب يبلغ 124.848 دولار سنوياً، تلتها دولة الإمارات ثم السعودية، وحلّت أيرلندا في المرتبة الأولى عالمياً بنصيب 145,196 دولار سنوياً.

يُشار إلى أن ليبيا الدولة الغنية بالثروات الطبيعية يبلغ آخر معدل لإنتاج النفط الخام فيها مليون و 213 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد انخفاضه لسنوات بسبب القوة القاهرة.