الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر: حصيلة اشتباكات الزاوية بلغت 4 قتلى و 3 مصابين

أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، أن حصيلة الاشتباكات في مدينة الزاوية بلغت 4 قتلى منهم 2 من المدنيين وإصابة 3 آخرين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المنطقة التي حدثت فيها الاشتباكات مغلقة بمحيط ما يقارب 5 كيلو متر مؤكداً أن، المنطقة إلى هذه اللحظة تشهد هدوءً حذرا بين الطرفين.

هذا وقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، مساء اليوم الإثنين، إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء الاشتباكات التي اندلعت في مدخل مدينة الزاوية مساء أمس الأحد.

وقالت الجمعية، في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر في مدينة الزاوية تدخل لتقديم المساعدة للعائلات العالقة بمنطقة الاشتباك التي شهدتها المدينة ليلة الأمس، حيث جرى إخلاء 20 عائلة عالقة في مناطق الاشتباك، وإسعاف 6 جرحى، وانتشال 4 جثث.

واندلعت اشتباكات مساء أمس الأحد بمدينة الزاوية بين مجموعات مسلحة، استخدمت مختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى، وعدد من الجرحى، قبل أن يعود الهدوء للمنطقة من جديد.