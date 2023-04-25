ليبيا.. ألف دينار غرامة ترك “الإبل السائبة” بالطريق العام في منطقة الهلال النفطي

حذرت مديرية أمن الهلال النفطي، مالكي الإبل بعدم تركها على الطريق العام، وتحديداً طريق (أم الغرانيق، العقيلة، بشر، رأس لانوف)، وتطبيق غرامة إلى غرامة المخالفين تصل إلى ألف دينار.

وأبدت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، استعدادها التام للتعاون مع جميع الجهات المخولة وفق القانون، للقضاء على ظاهرة الإبل السائبة وحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث التي تسببها.

وأشارت إلى أن العناصر الأمنية التابعة لها قاموا بإبعاد الحيوانات عن الطريق العام حتى لا تتسبب في حوادث سير.

وقال مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العقيد صالح يونس إن الجهات المخولة، وفق القانون، بتحصيل المخالفات هي الشرطة الزراعية وجهاز الحرس البلدي بحسب نص القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الأشجار والحيوانات.

وأوضح أن القانون ينص على أنه (يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو قام بترك الحيوانات قرب الطريق العامة بمسافة تقل عن مائة متر).