برقيق من تركيا: سماحة المفتي عالمٌ لا يشقّ له غبار

وصف، عاطف برقيق، القيادي بـ«كتيبة ثوار طرابلس» والموظف بالسفارة الليبية في تركيا، المفتي المعزول الصادق الغرياني، بـ “العالم الذي لا يشق له غبار”.بحسب تعبيره.

وقال “برقيق”، في منشور له بفيسبوك، “ربما تختلف معه سياسيا وتنتقده ولكن في إطار العبادات فهو عالم لا يشق له غُبار قولا واحدًا”. على حد قوله.

وتابع؛ “وبخصوص هلال شوال؛ 25 عالم فلك في العالم العربي أكدوا أن الهلال لا يمكن أن يُرى الخميس لا بالعين المجردة ولا بالأجهزة ومن يدّعي رؤيته فهو واهم”. على حد زعمه.

وأردف برقيق؛ “ولذلك فان إتمام صيام الشهر كان عملا بالكتاب والسنة عند عدم التثبت، كما في الحديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُم عليكم فأتموا العدة ثلاثين)”.

وأكمل؛ “وكونكم تنعتونه بالأعور فليس ذنبه أنه كريم العين أما أنت أيها المنتقد ماذا قدمت بعينيك الاثنين فهو بعين واحدة تعلم بها ودرس بها وأصبح عالم بشهادة أهل عصره، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله”. بحسب كلامه.

وختم قائلًا: “وكان حريّا بكم أن تقولوا كما قال إخوة يوسف (تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين)”. وفق قوله.