الأبلق: الحل في نظري هو الذهاب لانتخابات برلمانية فقط وإنهاء دور المجلسين

ليبيا – استبعد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان التوافق بين أعضاء اللجنة 6+6 على القوانين الانتخابية.

الأبلق قال في تصريح لقناة “فبراير”: إن التوافق علـى القوانين ليس هو الحل في حد ذاته، لأنهم إذا اتفقوا على منع ترشح العسكريين لن تفتح صناديق الاقتراع في المنطقة الشرقية، وإن اتفقوا على قبولهم فلن يقبل بحفتر في المنطقة الغربية.

ولفت إلى أن مبادرة باتيلي مختلفة تمامًا عـن مساعي مجلسي النواب والدولة واللجنة المشتركة بينهما.

واعتبر أن الخل في نظره هـو الذهاب للانتخابات البرلمانية وانتهاء دور المجلسين ثم الذهاب إلى التوافق إلى الذهاب للانتخابات الرئاسية.

