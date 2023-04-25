بالصور… حالة الطقس في ليبيا اليوم (الثلاثاء 25 ابريل 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 25 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، الأجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا مع تدبدب في درجات الحرارة على مناطق الشمال بين (ارتفاع وانخفاض) خلال هذه الأيام.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الساحلية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (28-34)مْ ولا تتجاوز (25) على سرت هذا اليوم ، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على مناطق الساحلية و زيادة بسيطة علي الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب , احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر علي أقصى مناطق الساحل الشرقي .

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة تنشط احيانا على بعض مناطق تتحول يوم الغد الى متغيرة الاتجاه فغربية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ ، وتسجل علي اجدابيا ( 31 ) مْ , وتسجل ارتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب علي بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة إ السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 36)مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:43)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:24).