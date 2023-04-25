حفتر يدعو إلى توزيع ثروة النفط بشكل عادل

دعا القائد العام للجيش خليفة حفتر إلى توزيع ثروة النفط في ليبيا بشكل عادل بعيدا عن الانتقائية.

وقال حفتر خلال لقائه بالقيادات العسكرية وضباط القوات المُسلحة بمناسبة عيد الفطر المُبارك إنه يطالب المسؤولين بتوفير فرص العمل للخريجين حيث أن دور الشباب في نهضة ليبيا لا يجب إغفاله وحث على القيام بخطوات عملية لتحسين الواقع المعاش اقتصاديا واجتماعيا وهذا يتطلب توزيع ثروة النفط بشكل عادل حتى ينعم أبناء الشعب الليبي بخيرات بلادهم التي حرموا منها بفعل الانتقائية والمزاجية الأمر الذي أصبح مرفوضا من قبل أبناء الشعب الليبي الذي تضور جوعا ولم يعد قادرا على تحمل التصرفات غير المسؤولة والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل قبل فوات الأواء.

وأكد حفتر على أن الجيش الوطني هو الركيزة الرئيسية للوحدة الوطنية حيث أنه ليس هناك وطن بدون جيش خاصة عندما يكون جيش حارب ومازال يحارب الإرهاب والتطرف نيابة عن العالم.

وأضاف حفتر أن قوة الجيش الليبي تكمن في كونه جيش الوطن حيث تمكن من تعزيز التلاحم والترابط مع الشعب وبين أن وحدات الجيش وصلت إلى مستويات عالية من الحرفية والمهنية إلى جانب تمسكه بمعاني الوفاء للشهداء.

وقال “إن مؤسسة الجيش الوطني الليبي تظل واقفة راسخة شامخة ومساندة للقضاء العادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول ومدافعة عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة الديمقراطية المؤهلة ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله مع تطوير قدرات القوات المسلحة وفق منظور الاحترافية والمساهمة بخطى ثابتة في إعادة بناء ما دمره الإرهابيون الجبناء”.