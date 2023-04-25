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الدبيبة يدعو القيادات الأمنية للانحياز لمطالب الشعب في إجراء الاستحقاقات الانتخابية

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أن وزارة الداخلية ومكوناتها أثبتت الاستعداد التام لتأمين الانتخابات في كل المدن والمحاكاة الأمنية بطرابلس كانت خير دليل.

الدبيبة قال وفقاً لقناة “فبراير”: إن نجاح العملية الانتخابية يعتمد على رجال الشرطة. معبرًا عن أمله أن يكملوا مهتمهم لإنجازها تحت رعاية حكومة الوحدة.

ودعا القيادات الأمنية والعناصر إلى الانحياز لمطالب الشعب في إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

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صحيفة المرصد الليبية

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