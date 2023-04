الدبيبة يدعو القيادات الأمنية للانحياز لمطالب الشعب في إجراء الاستحقاقات الانتخابية

ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أن وزارة الداخلية ومكوناتها أثبتت الاستعداد التام لتأمين الانتخابات في كل المدن والمحاكاة الأمنية بطرابلس كانت خير دليل.

الدبيبة قال وفقاً لقناة “فبراير”: إن نجاح العملية الانتخابية يعتمد على رجال الشرطة. معبرًا عن أمله أن يكملوا مهتمهم لإنجازها تحت رعاية حكومة الوحدة.

ودعا القيادات الأمنية والعناصر إلى الانحياز لمطالب الشعب في إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

