أجواء طقس معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا ودرجات الحرارة متذبذبة

أخبار ليبيا 24

تشهد، أغلب مناطق ليبيا، اليوم الثلاثاء، أجواء طقس معتدلة نسبيًا، مع تدبدب في درجات الحرارة على مناطق الشمال بين الارتفاع والانخفاض خلال هذه الأيام، حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة تكون هذا اليوم على مناطق الشمال ما بين 21 و29 مئوية، ومن المتوقع أن تسجل زيادة بسيطة على مناطق الشمال الشرقي يوم الغد وتنخفض يوم الخميس.

وأضاف، أن درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها الفصلية على مناطق الدواخل والجنوب، حيث تتراوح ما بين 31 و37 مئوية.

والرياح بشمال غرب ليبيا شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الساحلية ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل.

بينما تكون في الشمال الشرقي، شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على بعض مناطق، وتتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فغربية خفيفة إلى معتدلة.

وفي الجنوب الغربي، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون بالجنوب الشرقي شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.