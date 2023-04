مجلس حكماء وأعيان الزاوية: جميع المظاهر المسلحة اختفت بعد ليلة طويلة من الاشتباكات

ليبيا – قال النائب الأول لرئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية “جمعة الجيلاني” إنه تم عودة المواطنين الذين تم إجلاؤهم إلى بيوتهم بعد استقرار الوضع الأمني وعودة الهدوء إلى المدينة.

الجيلاني أكد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أن جميع المظاهر المسلحة اختفت بعد ليلة طويلة من الاشتباكات، والتي راح ضحيتها قتيلان وعدد من الجرحى.

ومن جانبه أكد الناطق باسم مركز الطب الميداني والدعم “مالك مرسيط ” إجلاء نحو 30 عائلة خلال الاشتباكات بمدينة الزاوية.

مرسيط قال في تصريح لشبكة “لام”: إن عملية الإجلاء بوقت الاشتباكات تمت خلال ساعات الفجر الأولى وتم توفير مسارات آمنة لخروجهم.

