لتسببها في حوادث سير.. مديرية الهلال النفطي تدعو مالكي الإبل إلى عدم تركها على الطريق العام

دعت مديرية أمن الهلال النفطي مالكي الإبل إلى عدم تركها على الطريق العام وبالأخص طريق “أم الغرانيق – العقيلة – بشر – رأس لانوف “.

وحذّرت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك، من أن القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار لكل من يخالف أحكام المادة الثالثة الخاصة بحماية الأشجار والحيوانات، أو قام بترك الحيوانات قرب الطريق العامة بمسافة تقل عن مائة متر.

وأبدت مديرية أمن الهلال النفطي استعدادها للتعاون مع جميع الجهات المخولة وفق القانون فى سبيل القضاء على هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين من خطر الحوادث، وفق منشوراتها.

ولفتت المديرية إلى أنها تسيّر دوريات لقسم النجدة والانضباط على الطريق العام من منطقة الأربعين شرقاً حتى البريقة غرباً، من أجل إبعاد الدواب والإبل التي ترعى بالقرب من الطريق حتى لا تتسبب في حوادث وأضرار للمارة.

كما دعت المديرية سائقي المركبات إلى التقيد بالسرعة وعدم الاجتياز العشوائي خصوصاً في المنعطفات والمنحدرات والاحترازا من الإبل السائبة حفاظآ على سلامتهم.

المصدر: مديرية أمن الهلال النفطي

