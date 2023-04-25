دبيبة: نتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، إن حكومته تتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان.

ووجه دبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات “تويتر”، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى موظفي وزارة الخارجية وسفارة ليبيا بالخرطوم على استجابتهم العاجلة وحرصهم على سلامة أبناء الجالية.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة عن تقديره لدور السعودية، عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، في تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى،

وأمس الإثنين، أعلنت السفارة الليبية لدى السودان، إجلاء 105 ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلاب وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالسعودية.

وقالت السفارة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صباح الإثنين، إن عملية الإجلاء جاءت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان.

وأوضحت أن عملية ترحيلهم جوا إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية ستكون خلال وقت قريب.