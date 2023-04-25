بتوجيهات من بن قدارة ،، فرق إطفاء الحقول النفطية تشارك بإخماد حرائق جالو

الوطن|رصد

ساهمت فرق الإطفاء ورجال الدفاع المدني بالحقول النفطية الواقعة في منطقة الواحات بإخماد الحريق الذي وقع في عدد من المزارع بمدينة جالو بناءا على توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة .

وعلى الفور استجابت فرق شركة الخليج العربي للنفط بحقل النافورة وشركة الواحة بحقل 59 وشركة آجيب حقل آمال بالإضافة إلى شركة السرير للعمليات النفطية لتوجيهات بن قدارة للمشاركة والسيطرة الكاملة على الحرائق التي اندلعت بعدد من المزارع في مدينة جالو .