وصول 105 ليبيين إلى مدينة جدة السعودية بعد إجلائهم من السودان

أخبار ليبيا 24

أعلنت السعودية، الإثنين، وصول 10 مواطنين سعوديين و189 شخصًا من رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية -بينهم ليبيين- إلى جدة بعد عملية إجلائهم من السودان من خلال.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء وصل لنحو 356 شخصًا، منهم 101 مواطن سعودي، و255 ينتمون لـ 26 جنسية.

وكانت السفارة الليبية في السودان، قد أعلنت السبت، إجلاء 105 ليبيين إلى مدينة جدة، بالتنسيق مع السفارة السعودية، وذلك عبر ميناء بورتسودان، تمهيدًا لسفرهم إلى ليبيا.

وكان من ضمن المستقبلين القنصل الليبي بجدة، عبدالرزاق المنفي، حيث ذكرت (واس) أن القنصل ثمّن الدور الكبير للسعودية، والجهود الجبارة التي قامت بها كافة الجهات الحكومية لتقديم كل الدعم للّيبيين.

واندلع القتال بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع الذي يقوده محمد حمدان دقلو، في الخرطوم وأجزاء أخرى من البلاد يوم 15 أبريل، وذلك بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس الأسبق عمر البشير خلال انتفاضة شعبية عام 2019.

وسارعت عدة دول مع اندلاع القتال في السودان إلى إجلاء رعاياها من العاصمة الخرطوم وإيصالهم إلى بر الأمان وإنقاذهم من الفوضى التي حلّت بالبلاد.