عرعارة لـ«الليبيين»: «الشيخ الغرياني» رزقه الله محبة الناس فلاتنسوه من دعائكم

زعم عصام عرعارة، أحد الشيوخ الموالين للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن المفتي المعزول، رزقه الله محبة الناس، مطالبا الليبيين بتذكره في دعائهم، بحسب تعبيره.

وقال عرعارة، في منشور عبر «فيسبوك»: “عيدنا بركة، خير، سرور؛ مع شيخنا ومعلمنا وبركة الزمان الإمام العالم القدوة المجتهد فضيلة الشيخ مفتي الديار الليبية والعالم الإسلامي الصادق بن عبدالرحمن بن علي الغرياني حفظه الله ورعاه وبارك في عمره ونفعنا الله بعلمه”، على حد قوله.

وأضاف “وفود المعايدة أقبلت علي الشيخ من كل أنحاء ليبيا فجزاه الله خيرا وأطال في عمره على طاعته وختم لنا وله بالحسنى وبارك في ذريته وأهله ومحبيه وتلاميذه ومناصريه، اللهم اغفر وارحم ابي الذي قادني للمسجد في سن صغيرة فأجلسني عند علماء وقته الشيخ عمر الجنزوزي والشيخ قدور والشيخ مصطفى التريكي والشيخ صبحي فجزاه الله عني خيرا ورحمه وغفر له”، وفقا لوصفه.

وتابع “لا تنسوا شيخنا من دعائكم جزاه الله عنا خيرا فهو نموذج العالم العامل المجاهد الصادق رزقه الله محبة الخلق وصدق اللهجة والصدع بالحق والمثابرة والمصابرة اللهم ارزقنا كما رزقه وزدنا وزده علما وفهما وفقها”، بحسب حديثه.