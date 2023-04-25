الهلال الأحمر: إخلاء 20 عائلة وإسعاف 6 جرحى في الزاوية

أعلن الهلال الأحمر الليبي في مدينة الزاوية أنه تمكن من إخلاء 20 عائلة عالقة في مناطق الاشتباك وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث.

وبين الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن فريق الطوارئ التابع للجمعية تدخل لتقديم المساعدة للعائلات العالقة بمنطقة الاشتباك التي شهدتها المدينة ليلة أمس الأول كما تم إخلاء 20 عائلة عالقة في مناطق الاشتباك، وإسعاف 6 جرحى، وانتشال 4 جثث.

وأشارت الجمعية إلى أن مدينة الزاوية تشهد حالة من الهدوء بعد توقف الاشتباكات مبينة أن متطوعي جمعية الهلال الأحمر الليبي والمدنيين ليسو هدفاً؛ وهذا ما يؤكده القانون الدولي الإنساني.

من جانبها أفادت مصادرة تابعة لجهاز الاسعاف والطوارئ، بمقتل أربعة مواطنين، من بينهم شقيقان تعرضا لقذيفة سقطت على منزلهم، أدت إلى إصابات مباشرة ما أدى إلى وفاتهما عقب نقلهما إلى أحد المستشفيات، فيما أكدت مصادر متطابقة أن العدد الأجمالي للضحايا أربعة قتلى إضافة إلى جرحى.