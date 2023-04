خارجية الدبيبة: نثمن دور وجهود السعودية في دعمها لعمليات إجلاء الرعايا الليبيين في السودان

ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال بيانًا بشأن إجلاء الرعايا الليبيين المتواجدين بالجمهورية السودانية.

وزارة الخارجية قالت في بيانها: إنه تم نجاح إجلاء (105) مواطن ليبي من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة الليبيين، َوموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، حيث تم إجلائهم عبر الباخرة منطلقين من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

هذا وتمت عملية الإجلاء بالتنسيق بين السفارة الليبية والسعودية بالسودان، وسوف تكون عملية ترحيلهم جوًا إلى أرض الوطن عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.

وثمنت حكومة الدبيبة دور وجهود المملكة العربية السعودية -عضو الرباعية الدولية المعنية بالسودان- في دعمها لعمليات الإجلاء وتسهيلها عودة الجالية الليبية إلى أرض الوطن عبر أراضيها، بالإضافة إلى تنسيق إجلاء رعايا عرب وأجانب من الخرطوم إلى بلدانهم مروراً بالمملكة السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية والتعاون نجلاء المنقوش عبرت عن تقديرها لموظفي الوزارة المعنيين بمتابعة ملف إجلاء الرعايا الليبيين من السودان، بالخرطوم وبعواصم أخرى، وأثنت على جهود البعثة الدبلوماسية الليبية في السودان التي حافظت على التواصل والتنسيق مع الجالية الليبية المتواجدة بالسودان منذ بدء الاشتباكات بالعاصمة السودانية.

