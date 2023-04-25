أمن بنغازي يواصل ضرب أوكار المخدرات ولصوص المال

الوطن| رصد

أعلن جهاز البحث الجنائي، ضبط شخصين بتهمة الترويج وبيع مخدر الحشيش في مدينة بنغازي.

وقال الجهاز، عبر فيسبوك، إنه تلقى معلومات عن وجود سيارة يقوم سائقها ببيع مخدر الحشيش قرب جزيرة سيدي يونس، حيث انتقل أعضاء التحريات إلى المكان وجرى إعداد كمين محكم والقبض على المروج متلبسًا وبحوزته 11 قطعة من مخدر الحشيش.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم على مكان شراء المخدر بمنطقة المساكن من شخص، جرى ضبطه أيضًا وبحوزته قطع كبيرة من مخدر الحشيش، و655 دينار ليبي وهاتفين. وفور انتهاء التحقيقات جرى إحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

البحث عن 3 مطلوبين في واقعة سطو مسلح

تمكن أعضاء التحريات بجهاز البحث الجنائي بنغازي من القبض على شخص متهم بعملية سطو مسلح وسرقة مبلغ مالي من محل قطع غيار بعمارات 7000 بمنطقة الكيش في مدينة بنغازي.

وبعد التحري والبحث وجمع المعلومات تم القبض على شخص من مواليد 1988 والمقيم بحي قطر، حيث اعترف خلال التحقيقات والاستدلال بسرقة مبلغ مالي يقدر بحوالي 95.000 دينار ليبي بمساعدة 3 أشخاص.

واعترف بما نُسب إليه وتقاسم المبلغ المالي فيما بينهم، بعد انتهاء التحقيقات تم تسليمه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة حياله، وجاري العمل للقبض على الثلاثة المطلوبين في القضية.