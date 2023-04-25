حفتر يشيد بدور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ويؤكد على أنها هي الركيزة الأساسية للوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24

جدد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر التأكيد على أن القوات المسلحة الركيزة الأساسية للوحدة الوطنية التي دافعت عن البلاد ضد الإرهاب والتطرف.

وأشاد، خلال كلمة ألقاها لدى لقائه بالقيادات العسكرية وضباط القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بدور منتسبي المؤسسة العسكرية، التي أحرزت القوات المسلحة إنجازات عظيمة في دحر الإرهاب، وأرست قواعد الأمن.

وقال إن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة وطنية بأهدافها ومبادئها ومهامها الرئيسية، وأولويتها الأولى الدفاع عن الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، وصون قيم وحضارة المجتمع الليبي.

وأشار المشير حفتر، إلى أن الجيش الوطني تفرّد بأنه وُلد من رحم معاناة الليبيين، واسترد حقوق الوطن وسيادته رغم كل التحديات والصعاب.

وأكد القائد العام، بأن مؤسسة الجيش الوطني الليبي تظل واقفة راسخة، وأنها لا تتدخل في الشأن الداخلي للدول، ومدافعة عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة الديمقراطية الموحدة ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.

وخلال كلمته، شدد المشير حفتر أهمية دور الشباب في بناء ليبيا، وعلى أنه لا يجب إغفاله أو التغافل عنه، مطالبًا بالقيام بخطوات عملية حقيقية في سبيل تحسين الواقع المعاش اقتصاديًا واجتماعيًا.

وقال، إن “الشعب الليبي تضور جوعًا ولم يعد قادرًا على تحمل التصرفات غير المسؤولة والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته التي يجب إعادة النظر في كيفية توزيعها بشكل عادل قبل فوات الأوان”.