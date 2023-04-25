شوبار: الفوضى في السودان لها انعكاسات سلبية على الوضع الليبي

اعتبر المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية محمد شوبار أن الصراع الدائر في السودان خطره يكمن على الأمن القومي للبلاد خاصة بعد نشر مبادرة القوى الوطنية بيانًا حول المخاطر التي يقوم بها خليفة حفتر بالخصوص، حيث دعم مجموعة الفاغنر وبعض الدول الاقليمية ومساعدة مليشيا حميدتي والهدف خلق الفوضى في السودان.

شوبار قال خلال تصريح لقناة “فبراير” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن خلق الفوضى في السودان هو لهدفين الأول تحقيق أحلام الروس لخلق فوضى والتخفيف عن خسائرهم التي تكبدوها في أوكرانيا من جانب والجانب الآخر من أجل تعطيل الإعلان عن الحل في ليبيا.

وأكد على أن الفوضى في السودان لها انعكاسات سلبية على الوضع في ليبيا والمجتمع الدولي يسعى جاهدًا هذه الأيام لإيقاف حمام الدم الدائر في السودان، وهناك جهود دولية كبيرة جدًا تقوم بها على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الإطار والضغوطات الدبلوماسية على كافة الأطراف لإيقاف هذه الفوضى في السودان الذي راح ضحيتها الكثير من المدنيين.

وشدد على مسألة مطالبة مبادرة القوى الوطنية الليبية للخروج الكامل للفاغنر من ليبيا، ومن ثم من كامل أو كافة الدول الافريقية التي تحاول روسيا خلق الفوضى فيها من أجل نهب الثروات واستخدامها داخل الحروب القائمة في أوكرانيا.

ورأى أن حفتر واحلامه وارتباطه بمجموعة الفاغنر يعرض الأمن القومي الليبي لخطر كبير بحسب قوله.

كما زعم أن حفتر ومجموعة الفاغنر ودول اقليمية أخرى يقومون بتقديم السلاح والمال لمليشيا حميدتي، وهذا ما يجعل حفتر مجرم حرب دولي، معتقدًا أن ذلك لن يمر مرور الكرام.

وأصاف: “المجتمع الدولي لن يمرر هذه الخطوة التي قام بها حفتر والفاغنر ونعلم أنها تأتمر بالرئيس الروسي المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، وهذه الخطوة لن تمر حفتر اليوم مرتبط ببوتين المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية واعتقد الصحافة الدولية نشرت كل الأمور المرتبطة وكشفت تورط حفتر بالفاغنر والتقارير كشفت دعم حفتر لحميدتي”.

وفي الختام أفاد أن الفوضى الدائرة اليوم في السودان الهدف منها إرضاء الروس وهذا الوهم الذي يقوده بوتين لمحكمة الجنايات بحسب قوله.