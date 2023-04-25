أمن بنغازي: ضبط أحد مروجي الخمور

أعلنت مديرية أمن بنغازي في الشرق الليبي ضبط أحد مروجي الخمور كان على متن سيارة ه نوع داوو لانوس حمراء اللون.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه تم خلال استيقاف أمني الاشتباه بمركبة آلية نوع داوو لانوس حيث كان سائق السيارة مُرتبكا وبالتفتيش الاحترازي للمركبة تم العثور على عدد 6 قنينات بلاستيكية سعة نصف لتر مملُوءة بالخمور محلية الصنع وتم الانتقال بالمتهم إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ر.أ.ب من مواليد 1971 واعترف أنه يقوم ببيع وتوصيل الخمور المحلية إلى بعض الأشخاص عن طريق الهاتف وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.