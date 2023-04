ليبيا – نبه رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو إلى إن الاتهامات الأمريكية البريطانية القطرية للقيادة العامة والمشير خليفة حفتر شخصيًا بالتورط في المستنقع السوداني، ورغم نفي البرهان لهذه الاتهامات هي مؤشر خطير لمؤامرة جديدة.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، دعا الوطنيين للتعامل مع هذه الاتهامات بجدية وتطويقها قبل فوات الأوان، مؤكدًا أن فتنة هلال العيد جزء من المؤامرة.

Shares

The post بعيو: الاتهامات الأمريكية البريطانية القطرية للقيادة العامة بالتورط في المستنقع السوداني مؤشر لمؤامرة جديدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية