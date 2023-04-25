امغيب: عدم إعلان الشعب السوداني الشقيق موقفه من الحرب أمر غير مفهوم

وصف عضو مجلس النواب، سعيد امغيب موقف الشعب السوداني من الاشتباكات المسلحة بـ “السلبي وغير المفهوم”.

وكتب امغيب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “إلى هذه الساعة لم نرَ أو نسمع عن أي موقف رسمي للخارجية الأمريكية بخصوص الأحداث الجارية في السودان فمازالت تتواصل مع الجميع وتعمل أيضاً”.

وتابع؛ “وهو أمر طبيعي عودتنا عليه السياسية الخارجية الأمريكية في أحداث مشابهة ونزاعات وحروب سابقة في أماكن متفرقة من العالم”.

وأردف امغيب؛ “لكن الأمر غير الطبيعي وغير المفهوم هو عدم إعلان الشعب السوداني عن موقفه من هذه الحرب ومن يؤيد فيها أو موقفه من الشخصيتين”.

وختم موضحا أن “الشعب السوداني الشقي إن لم يتخلص من سلبيته ويخرج للشوارع سريعاً ليبين للعالم موقفه من هذه الحرب فأنه سوف يندم كما ندم من سبقوه وقد يكلفه ذلك خسارة وطنه بأكمله”.