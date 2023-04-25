ضبط 3 أشخاص في بنغازي أثناء تعاطيهم حبوب هلوسة ومخدر الحشيش

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، من ضبط أشخاص يتعاطون حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة داخل مركباتهم خلف محطة وقود المستشفى العسكري بمنطقة السلماني الشرقي.

وقال بيان صادر عن المديرية: “في إطار الخطة المعدة من قبل رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي، تم نشر دوريات للأمن غير الظاهر تابعة للقسم داخل المدينة وعند تجوال الدوريات تم الإشتباه بمركبتين خلف محطة وقود المستشفى العسكري بمنطقة السلماني الشرقي”.

وأضاف البيان “تم نزول أعضاء التحريات فجأة مما سبب ارتباكاً للأشخاص الذين على متن هذه المركبات وبتفتيش المركبات احترازياً، تم العثور على عدد 26 قرص من حبوب الهلوسة نوع بترل وقطع من مادة الحشيش المخدرة وتم ضبط الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن المركبتين”.

وتابع “بالانتقال بهم إلى القسم والاستدلال معهم؛ تبين أن الأول يُدعى ع.ع.ا من مواليد 1987 والثاني يُدعى ا.م.ا.من مواليد 1998 والثالث يُدعى ع.م.ع من مواليد 1998 واعترفوا بتعاطيهم لحبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة وتم إحالتهم إلى جهاز مُكافحة المخدرات”.