بالصور.. تفاصيل ضبط 3 أشخاص متلبسين بتعاطي المـخـدرات في بنغازي

أعلنت مُديرية أمن بنغازي عن تمكن قسم البحث الجنائي من ضبط أشخاص يتعاطون حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة داخل مركباتهم خلف محطة وقود المستشفى العسكري بمنطقة السلماني الشرقي ..

وفي اطار الخطة المعدة من قبل السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة حيث تم نشر دوريات للأمن غير الظاهر تابعة للقسم داخل المدينة .

وعند تجوال الدوريات تم الإشتباه بمركبتين خلف محطة وقود المستشفى العسكري بمنطقة السلماني الشرقي حيث تم نزول أعضاء التحريات فجأة مما سبب إرتباكاً للأشخاص الذين على متن هذه المركبات وبتفتيش المركبات إحترازياً تم العثور على عدد 26 قرص من حبوب الهلوسة نوع بترل وقطع من مادة الحشيش المخدرة .

وتم ضبط الأشخاص الثلاثة الذين كانو على متن المركبتين وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم تبين أن الاول يُدعى ع.ع.ا من مواليد 1987 والثاني يُدعى ا.م.ا.من مواليد 1998 والثالث يُدعى ع.م.ع من مواليد 1998 وإعترفوا بتعاطيهم لحبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة .

وتم إحالتهم إلى جهاز مُكافحة المخدرات .