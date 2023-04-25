الدبيبة: التقدير لدور السعودية في تسهيل إجلاء الليبيين من السودان

وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، لدورها في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الليبيين من دولة السودان.

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “نُتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان الشقيق”.

وأضاف؛ “الشكر لموظفي وزارة الخارجية وسفارة ليبيا بالخرطوم على استجابتهم العاجلة وحرصهم على سلامة كافة أبناء الجالية هناك”.

كما وجه شكره كذلك للسعودية قائلًا: “والتقدير لدور المملكة السعودية عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية في تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى”.