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وزارة الاقتصاد توجه الجهات الرقابية بمتابعة حظر استيراد مسدسات الخرز

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجهت وزارة الاقتصاد الجهات الرقابية بمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد بشأن حظر استيراد لعب الاطفال بشكل مسدسات أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل ” الخرز _ السهام ” واضافتها الى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقاً لأحكام المادة ( 3 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.

ووجّهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة الجهات الرقابية والضبطية بضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 541 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2022 م ، بشأن حظر استيراد لعب الاطفال بشكل مسدسات او بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل “الخرز _ السهام ” وإضافتها إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقاً لأحكام المادة ( 3 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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