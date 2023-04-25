وزارة الاقتصاد توجه الجهات الرقابية بمتابعة حظر استيراد مسدسات الخرز

وجهت وزارة الاقتصاد الجهات الرقابية بمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد بشأن حظر استيراد لعب الاطفال بشكل مسدسات أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل ” الخرز _ السهام ” واضافتها الى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقاً لأحكام المادة ( 3 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.

ووجّهت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة الجهات الرقابية والضبطية بضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 541 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2022 م ، بشأن حظر استيراد لعب الاطفال بشكل مسدسات او بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل “الخرز _ السهام ” وإضافتها إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقاً لأحكام المادة ( 3 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.