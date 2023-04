الزبير: الغرياني سيف حق على الفاسدين والطغاة ومساند للثورة

ليبيا – زعم المحلل السياسي عصام الزبير أن المفتي المعزول الصادق الغرياني سيف حق على الفاسدين والطغاة.

الزبير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “كثيرون حول مفتي الديار الليبية للمعايدة.. محبة له في الله ومودة والتزود والانتفاع بعلمه، سلطان العلماء وعلم من أعلام المالكية، ومساند للثورة والحقوق والواجبات، وسيف حق على الفاسدين والطغاة”.

وختم الزبير: “من أحبه الناس أحبه الله -بارك الله فيك- مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني”.

