موقع “ذي باست” البريطاني: تآكل الساحل يهدد المواقع الأثرية في ليبيا

قال موقع “ذي باست” البريطاني إن دراسة حديثة تشير إلى أن المواقع الأثرية في “أبولونيا” و”بطليميس” و”توكرا” معرضة لخطر تآكل واسع النطاق.

وأضاف الموقع المهتم بالتاريخ والآثار والفنون القديمة والتراث، إلى أن الدراسة الحديثة سلطت الضوء على مدى سرعة تزايد معدلات تآكل السواحل والفيضانات التي تهدد بقاء البقايا الأثرية المهمة.

وأوضح الموقع أنه من خلال الجمع بين السجلات التاريخية والحديثة لشاطئ برقة، تمكن الباحثون من تحديد وتقييم أنماط التعرية الساحلية بالقرب من المواقع الأثرية الهامة.

وذكر الموقع أن الفريق بقيادة كيران ويستلي وجوليا نيكولاس من جامعة أولستر، قارن الصور الجوية والأقمار الصناعية للشواطئ على فترات زمنية مختلفة باستخدام نظام تحليل الخط الساحلي الرقمي (DSAS)، ثم حددوا معدلات وحجم حركة الخط الساحلي، حيث وجدوا أنه إذا استمرت معدلات التعرية الحالية، فإن السواحل في مواقع أبولونيا وبطليميس وتوكرا معرضة لخطر التعرية على نطاق واسع.

وأشار الموقع إلى أن “توكرا” من المتوقع أن تتعرض البروتيتشيزما المتآكلة بالفعل (الحائط الساتر) من الفترة الهلنستية لمزيد من الضرر، وأن خزانًا مسقوفًا قريبًا – وهو في الأصل هيكل تحت الأرض تعرض لفقدان رواسب الشاطئ – سيكون ضائعا بالكامل.

ولفت الموقع إلى أن في “أبولونيا” يتعرض الطريق الروماني المعبّد لخطر التآكل بالكامل، وستعاني بقايا الحمام الروماني – خاصة مدخل الحمام، والثلاجة، والمراحيض، والقناة – تآكلًا كبيرًا خلال اليوم التالي 20 سنة.

وأفاد الموقع بأن خارج منطقة “Ptolemais” الداخلية، تم إجراء حفريات تجريبية فقط على طول خط الساحل ومسح محدود للميناء المغمور بالمياه، حيث كشف هذا البحث أن البقايا الأثرية حول المرفأ القديم -والتي تشمل فيلات رومانية بأرضيات من الفسيفساء- قد تختفي خلال العقدين المقبلين.

ويدعو مؤلفو الدراسة ، التي نُشرت في” PLOS ONE” ، إلى توثيق عاجل للمواقع على طول ساحل برقة من أجل الحفاظ على المعلومات حول ماضي ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بمشاركتها في شبكات التجارة المتوسطية القديمة.

يمتد ساحل برقة (شرق ليبيا) الممتد من خليج سرت إلى الحدود المصرية الليبية الحالية ، وهو غني بالمواقع الأثرية التي تمتد من العصر الحجري القديم إلى العصر البيزنطي.

وكانت مجتمعات برقة تتاجر مع حضارات البحر الأبيض المتوسط خلال العصر البرونزي المبكر.

في القرن السابع قبل الميلاد وصل المستوطنون اليونانيون وأسسوا مستوطنة داخلية كبيرة لسيرين، بالإضافة إلى المدن الساحلية أبولونيا (ميناء قورينا) وتوشيرا (توكرا) وبطليميس.

كما كانت برقة تحت الحكم البطلمي من 322 قبل الميلاد إلى 96 قبل الميلاد، قبل أن تقع تحت السيطرة الرومانية بعد 385 بعد الميلاد، أصبحت جزءًا من الإمبراطورية البيزنطية.

انهارت روابط التجارة البحرية في المنطقة في وقت لاحق 642-645 بعد الميلاد، وتراجعت مدن الموانئ الساحلية الناجحة.

يشار إلى أنه كان هناك القليل من التنقيب أو التوثيق الأثري في العديد من هذه المواقع – على الرغم من أن هذا يتغير مع إطلاق مسح برقة الساحلي، ومن المتوقع أن يتسارع تآكل السواحل بسبب تغير المناخ والإجراءات البشرية، مثل استخراج الرمال و التحضر، مما يثير الشكوك حول بقائهم في المستقبل وفق “ذي باست”.

المصدر: موقع “ذي باست” البريطاني + قناة ليبيا الأحرار

