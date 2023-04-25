ليبيا.. ضبط 3 أشخاص يتعاطون المخدرات داخل سيارتين في بنغازي

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشخاص على متن سيارتين بمنطقة السلماني، خلال تعاطيهم حبوب مخدرة وتدخينهم الحشيش.

واشتبه أعضاء التحريات بالقسم في السيارتين، بعدما بدى الارتباك على مستقليهما لدى رؤيتهم رجال الأمن، الذين عثروا على حبوب مخدرة وقطع حشيش بتفيشهم احترازيا.

وحسب بيان المديرية على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، نقل المتهمون الثلاثة إلى القسم، حيث اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة، ثم أحيلوا إلى جهاز مكافحة المخدرات.

وأمس، أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أحد مروجي الخمور داخل المدينة، بعدما اشتبه استيقاف أمني مفاجئ لمركز شرطة قاريونس في المتهم خلال استقلاله سيارته،حيث بدا عليه الارتباك حين إيقافه.

وبحسب بيان المديرية، عثر رجال الأمن على ست قنينات بلاستيكية مملوءة بالخمور لدى تفتيشهم السيارة احترازيا.