الفيتوري يحمل الدبيبة مسؤولية استباحة ليبيا وإهدار الثروات

حمّل الخبير والمحلل السياسي، أحمد الفيتوري، حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، مسؤولية السماح للدول الأجنبية التدخل بشكل سافر في الشأن الليبي ولإيطاليا في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك تعليقا على ما يتم تداوله بشأن وجود مخطط إيطالي لتوطين المهاجرين الأفارقة في الجنوب الليبي.

كما حمّل الفيتوري حكومة الدبيبة مسؤولية إهدار ثروات الشعب الليبي وتعميق الأزمة السياسية والإنقسام المؤسساتي في البلاد فقط من أجل البقاء في السلطة.

من جهته، قال رئيس حزب صوت الشعب الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، إن أي عمل القصد منه المس بالأمن القومي الليبي من خلال زعزعة السلم والأمن الاجتماعي والعمل على التغيير الديموغرافي للجنوب الليبي هو عمل مرفوض وغير مقبول مهما كانت مبرراته أو الأهداف منه.