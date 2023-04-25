بالصور.. تفاصـيل صـادمة بضبط حلاق مصري مصاب بفيروس الإيــ ـدز في بنغازي

أعلن جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، تفاصيل ضبط عامل مصري يعمل حلاق ومصاب بفيروس الإيدز .

ويأتي ذلك بناءا على تعليمات السيد مدير فرع جهاز الحرس البلدي العميد // فرج العقوري بالمحافظة على الأمن الغذائي و الدوائي و البيئي للمواطن .

وبعد ورود كتاب من ادارة الخدمات الصحية بنغازي بوجود عامل مصري تقدم الي المختبر المرجعي لاستخراج شهاده صحية و بعد اجراء الفحصات تبين بأنه حامل لفيروس نقص المناعة المكتسبة (( الإيدز )) .

وعلى الفور تحركت دوريات الحرس البلدي برئاسة الرائد //حسين الربيعي لتحري على مكان سكن العامل و بالفعل تم ضبطه و احالته للتحقيق المركزي .

وافاد رئيس وحدة التحقيق الأفندي // خالد التائب بأن تم ضبط عامل مصري يعمل حلاق في منطقة الرويسات يحمل فيروس نقص المناعة المكتسبه ( الإيدز ) تم مخاطبة مختبر الاكيد الي اجراء تحليل مرة اخرى للتاكد من النتيجة السابقه وبعد ضهور النتيجه تبين بأنه مصاب عليه تم احالته لجهاز الهجرة غير الشرعية .

وحذر مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي العميد //فرج العقوري جميع اصحاب الانشطة التجارية و الخدمية داخل بلدية بنغازي بعدم تشغيل اي عامل اجنبي او ليبي الا بعد استخراج شهادة صحية له و اي نشاط يتم ضبط عامل يعمل بدون شهاده صحية سيتم قفل النشاط و معاقبة صاحب النشاط و احالته للنيابه العامه بتهمة الاهمال المتعمد .