شركة الكهرباء: استكمال صيانة الأسلاك على دوائر السلوم طبرق

أعلنت الشركة العامة تواصل العمل على استكمال أعمال صيانة الأسلاك على دوائر (السلوم – طبرق) جهد 220 ك.ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة تهدف إلى تعزيز الشبكة وتقويتها وزيادة نقل الطاقة الكهربائية عبر الدوائر والتي تدار من قبل شركة الطاقة المستديمة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لنقل الطاقة.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الجهود المتواصلة والمضنية التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها