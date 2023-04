ليبيا – علق عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية على الأحداث الجارية في السودان، مؤكدًا أن السودان تسير على نفس الطريق الذي سارت عليها ليبيا.

بن عطية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “ليبيا أمن وأمان، والسودان يسير على نفس الطريق..حفظ الله كل الشعوب من الدجل”.

Shares

The post بن عطية معلقًا على الأحداث الجارية في السودان: تسير على نفس طريق ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية