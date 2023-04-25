منظمة حقوقية تدين الاحتجاز التعسفي للاعب محمد زعبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليـبيـا، عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال واقعة الاحتجاز التعسفي بحق لاعب كرة القدم محمد زعبية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تتابع بقلقً بالغ واقعة الاحتجاز التعسفي بحق زعبية منذ يوم الخميس من قبل عناصر أمن تابعين لجهاز دعم الاستقرار بمدينة طرابلس، واقتياده إلى مكان مجهول وانقطاع اتصاله مع أسرته.

وطالبت اللجنة بإخلاء سبيل زعبية دونما أي قيد أو شرط معربة عن إدانتها لاستمرار حوادث الاحتجاز التعسفي والاعتقالات العشوائية دون مُسوّغ وأساس قانوني، والتي تُشكل انتهاكًا وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة كما تمثل انتهاكًا جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة.