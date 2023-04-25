القبض على شحص قام بـدهـس امـرأة وخـطـف أبنتها في البيضاء

أعلنت مديرية أمن البيضاء، عن تمكن مركز شرطة المدينة من القاء القبض على متهم بخطف فتاة بعد ان قام بدهس والدتها بالسيارة .

وبالتفاصيل حضرت إلىٰ مركز شرطة البيضاء المدينة امرأه من الجنسية السودانية تُدعى(ح أ) لتقديم شكوى ضد شخص مجهول الهويه قام بصدمها بالسيارة وإختطاف أبنتها ( ب ر) وتبلغ من العمر(13 سنه) وبعد فتح المحضر تم تكثيف العمل لتحريات مركز شرطة البيضاء المدينة.

وتم إلقاء القبض على المركبة ومن يقودها ويدعى( ن ر) وتم نقله إلى مركز شرطة البيضاء المدينة وبعد التحقيق معه أعترف بما نُسب إليه وتم إعترافه على المكان المتواجده به المخطوفه وتم الأتصال بالنيابه العامة لأخذ تأشيره مداهمة المنزل .

وبالفعل تم إعطاء التأشيره من النيابة العامة وتمت مداهمة المنزل وإخراج الفتاة من المنزل وتم نقلها إلى مركز شرطة البيضاء المدينة وتم التحقيق معهم وسيتم إحالة المحضر إلى النيابه العامة .