الاقتصاد تطالب الأجهزة الرقابية والضبطية بمتابعة قرار حظر استيراد لعب مسدسات وبنادق الخرز والسهام

أخبار ليبيا 24

طالبت، وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، كافة الجهات الرقابية والضبطية بضرورة متابعة تنفيذ قرار الوزير محمد الحويج بشأن حظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق، مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز والسهام.

وكان الحويج قد أصدر في 2022 قرارًا بحظر تلك الألعاب.

وطالب الوزير، بإضافة هذه الألعاب إلى قائمة السلع المحظور استيرادها، وفقًا لأحكام المادة (3) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.

يأتي هذا القرار بعد تسجيل مئات الإصابات بين الأطفال، خلال عيد الفطر، حيث أعلن مستشفى العيون بطرابلس، الإثنين، استقبال 400 حالة إصابة في العين، وذلك نتيجة اللعب بمسدسات الأعيرة البلاستيكية “الخرز”.

وقال المستشفى إن على الرغم من كل التحذيرات بشأن مسدسات الخرز المنتشرة في الأعياد، فقد وصل عدد الحالات في أيام عيد الفطر إلى 400 حالة إصابة في العين وحالات الدخول لأكثر من 45 حالة.