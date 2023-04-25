الاقتصاد تطالب الأجهزة الرقابية والضبطية بمتابعة قرار حظر استيراد لعب مسدسات الخرز

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طالبت، وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، كافة الجهات الرقابية والضبطية بضرورة متابعة تنفيذ قرار الوزير محمد الحويج بشأن حظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق، مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز والسهام.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، في يونيو 2022 قرارًا بحظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق، مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز والسهام.

وطالب الوزير، بإضافة هذه الألعاب إلى قائمة السلع المحظور استيرادها، وفقًا لأحكام المادة (3) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م.

يأتي هذا القرار بعد تسجيل مئات الإصابات، بينها إصابات بليغة في العيون، أغلبها بين الأطفال جراء اللعب بتلك الألعاب خلال عيد الفطر المبارك.