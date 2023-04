اوحيدة: أزمة السودان ستنعكس سلبًا على أمن ليبيا وحدودها الجنوبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن أزمة السودان ستنعكس سلبًا على أمن ليبيا وحدودها الجنوبية.

اوحيدة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “أزمة السودان وانعكاسها على ليبيا”، قال: “نسأل الله العلي القدير أن ينتهي الصراع المسلح في السودان الشقيق اليوم قبل الغد على طاولة الحوار الوطني، فلا مجال لغلبة طرف على آخر في مثل هذه الحروب التي من أبرز غاياتها ومسبباتها هو طمع السلطة والنفوذ، لذلك إذا ما استمرت هذه الحرب فسيتعقد المشهد أكثر ببروز أطراف أخرى مسلحة لا سيما في شمال وغرب السودان المضطرب قبل أن ينجح البشير في احتواء أغلب تلك المشاكل، كما نجح قبل ذلك في حل الخلاف مع جنوب السودان والذي طالت حربه الطاحنة لعقود انتهت باستقلال الجنوب”.

وأشار اوحيدة إلى أن تلك الحروب والنزاعات كانت وما زالت تدعمها أطراف خارجية لا تختلف غاياتها عن افتعال كل الأزمات والحروب الآثمة في المنطقة العربية والإفريقية.

وأضاف: “فمن الوهم الاعتقاد أن الجيش السوداني بقيادته الحالية قادر على حسم الحرب لصالحه في كل السودان وقطع دابر غريمه المسمى بالدعم المركزي الذي له امتداد جغرافي وديمغرافي في الشمال الذي سيصبح مهيئًا لاضطرابات واسعة حتى مع أطراف مسلحة أخرى هي الآن تراقب المشهد فقط، وستنتهز الفرصة بالقفز عليه، وبالمقابل لا يمكن لقوة الدعم المركزي غير منضبطة عسكريًا وهي الأقرب إلى كونها مليشيا قبلية جهوية ليس لديها مشروع دولة حقيقي، ولا حاضنة اجتماعية في العاصمة أن تحسم هذه الحرب لصالحها فهي حتى إذا ما هزمت في العاصمة الخرطوم ستتمترس في معاقلها مدافعة عن مكاسبها ووجودها، وبالطبع لن يخلو الأمر من دعم خارجي لكلا الطرفين ليطول النزاع ولن ينتهي إلا بتقاسم النفوذ الخارجي والداخلي أو بمزيد من التقسيم لأرض ودولة السودان وفي كلا الحالتين الخاسر هو السودان الموحد وشعبه المحروم من خيراته كما يجري في عدة دول في المنطقة ومنها ليبيا التي ستنعكس سلبا على أمنها وحدودها الجنوبية”.

اوحيدة شدد على ضرورة أن تحل أزمة السودان وبسط سلطة وطنية موحدة سيطرتها على كل أراضيه، لا سيما الشمالية، خاصة أن الحدود التشادية ملتهبة ولم يهدأ الصراع فيها منذ زمن، كما لا تزال بعض مناطق الجنوب الليبي تعاني من كل ذلك أيضًا.

Shares

The post اوحيدة: أزمة السودان ستنعكس سلبًا على أمن ليبيا وحدودها الجنوبية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية