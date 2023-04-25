الأرصاد الجوية: بقاء الأجواء معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد 

طرابلس 25 أبريل 2023 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، بقاء الأجواء معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد، مع تدبدب في درجات الحرارة على مناطق الشمال بين (ارتفاع وانخفاض) خلال هذه الأيام.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن تكون حالة السماء في المنطقة الممتدة من رأس اس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الساحلية، ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-34)مْ ولا تتجاوز (25) على سرت هذا اليوم، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على مناطق الساحلية و زيادة بسيطة على الدواخل.

أما منطقة الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب, احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على أقصى مناطق الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على بعض مناطق تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فغربية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ ، وتسجل على إجدابيا ( 31 ) مْ, وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 36)مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ .

أشار المركز في نشرته اليومية، إلى أن غرب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم، سيكون على تمام الساعة (19:43)، فيما سيكون شروقها ليوم الغد على تمام الساعة (06:24). (وال _ طرابلس)

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