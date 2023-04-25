بعد إصابات عيد الفطر.. وزارة الاقتصاد الليبية تصدر توجيها بشأن “مسدسات الخرز”

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، إلى ضرورة تنفيذ قرار حظر استيراد لعب الأطفال على شكل مسدسات أو بنادق، التي تستخدم مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز والسهام.

وجاء ذلك في توجيه إلى جميع الجهات الرقابية والضبطية، منشور على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأعادت الوزارة نشر صورة للقرار رقم 541 للعام 2022 الذي نص على منع استيراد هذا النوع من الألعاب، وإضافتها إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقا لأحكام المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 للعام 2021.

وخلال عيد الفطر المبارك، أعلن مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، تسجيل 42 إصابة بالألعاب النارية خلال اليومين الأول والثاني.

وقال المستشفى في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عدد الإصابات بعيادة العيون حتى الساعة الثامنة مساءً ليوم الجمعة (اليوم الأول لعيد الفطر المبارك ) بلغ 24 حالة بدرجات إصابة متفاوتة.