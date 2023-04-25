نويجي: لا يوجد إرادة حقيقية لإصلاح القطاع الصحي

الوطن| رصد

انتقد مفتاح سعد نويجي، مدير مركز التدريب والتعلم المستمر بالجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، غياب الشفافية، وعدم وجود سياسة واضحة لمعالجة الأوضاع المتردية في القطاع الصحي بصفة عامة.

وقال نويجي في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنه شارك منذ عامين في لقاء مع المركز الوطني لتطوير الصحة، إلا أن غياب الإرادة الحقيقية حال دون إحداث أي تغيير نحو الأفضل، مشدداً على ضرورة تغيير السياسات الصحية في البلاد.

من جهته، يقول الناشط المدني سعد الدينالي، إن افتقار ليبيا إلى البنى التحتية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية، يجعلها في حاجة إلى علاج طويل الأمد.

وأضاف الدينالي أن ليبيا تحتاج إلى التخلص أولاً من مشكلاتها السياسية، وصولاً إلى إيجاد حكومة واحدة قادرة على تنفيذ خطط استراتيجية في هذا القطاع.